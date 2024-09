CBF define arbitragem do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Na noite desta quinta-feira, a CBF definiu a escala de arbitragem dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians visita o Flamengo no Rio de Janeiro no primeiro duelo, enquanto o Atlético-MG recebe o Vasco em Minas Gerais.

O árbitro responsável por apitar o confronto entre Flamengo e Corinthians no Maracanã será o goiano Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR). Já o VAR será comandado pelo paranaense Rodolpho Toski Marques.

Flamengo e Corinthians se enfrentam na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (02), a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio do Maracanã. Os times fazem uma reedição da final da competição em 2022, em que o Rubro-Negro carioca saiu com o título.