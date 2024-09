Botafogo é recebido com festa no RJ após classificação à semi da Libertadores

Agora, o Botafogo espera o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo. Na partida de ida, no Maracanã, o time uruguaio venceu por 1 a 0. O segundo jogo acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo. O Rubro-negro precisa vencer por dois de diferença para avançar.

"Fomos melhores do que o adversário nos dois jogos e, portanto, me parece extremamente merecido e justo aquilo que conseguimos hoje aqui, de superar esse adversário, que também é um adversário poderosíssimo, muito bom. Não falo daquilo que é a sua história, mas de hoje, do presente. É uma equipe muito competente e soubemos ser melhores do que eles. Isso é importante porque nos baliza naquilo que é uma expectativa futura", acrescentou o treinador.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando recebe o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Líder, o Glorioso tem 56 pontos, enquanto o Imortal ocupa a 14ª posição, com 31 tentos.