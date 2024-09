Bia Haddad enfrentará chinesa pelo WTA 1000 de Pequim

Bia Haddad Maia já sabe quem será sua primeira adversária no WTA 1000 de Pequim, na China. Ela enfrentará a chinesa Sijia Wei, 140ª colocada do ranking.

O duelo ainda não tem data ou horário confirmados. Na rodada inaugural do torneio, Sijia Wei passou nesta quinta-feira pela romena Elena Gabriela Ruse, 93ª do ranking, em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6(6).