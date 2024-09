Racing goleia Athletico e encara o Corinthians na semifinal da Sul-Americana

O Athletico-PR volta aos gramados no próximo domingo, às 20h (de Brasília), quando visita o Flamengo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, às 21h, o Racing recebe o Platense, no Estádio Presidente Perón, pela 16ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Racing logo no primeiro minuto da etapa inicial. Em jogada rápida na saída de bola, Rojas fez cruzamento e Gabriel cortou, mas Agustín Almendra aproveitou a sobra e finalizou forte, no ângulo esquerdo de Mycael, que nada pôde fazer.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Racing ampliou a vantagem. Após lançamento de Quintero, Roger Martínez dominou pela ponta esquerda e encontrou Adrián Martínez, que se antecipou ao defensor Thiago Heleno e arrematou rasteiro.

Em jogada de contra-ataque pela direita, Quintero aproveitou falha de Gabriel, levou até a entrada da área e apenas rolou para Roger Martínez, que tirou de Mycael ao bater rasteiro e aumentou a diferença aos 41 minutos da primeira etapa.

O Athletico-PR descontou aos dois minutos do segundo tempo. Canobbio fez lançamento em profundidade e encontrou Nikão, que ganhou no marcador na velocidade e finalizou cruzado. Antes de entrar, a bola foi desviada pelo goleiro Arias, mas não foi o suficiente para evitar o tento brasileiro.