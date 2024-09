5 fatos decisivos para a eliminação do São Paulo na Libertadores

3-Pênalti perdido por Lucas no tempo normal

O São Paulo poderia ter resolvido o confronto sem passar pelos pênaltis. A cobrança desperdiçada por Lucas no fim do primeiro tempo no Morumbis traria outra realidade para o jogo que terminou 1 a 1 no tempo normal.

4-Goleiro sem inspiração nos pênaltis

Definitivamente não foi a melhor noite do goleiro Rafael, herói do clube na conquista da Supercopa no começo da temporada. Na disputa por pênaltis, ele não conseguiu acertar o canto nas 6 cobranças do Botafogo.