Rony vira '12º jogador' do Palmeiras e busca encerrar jejum de um mês sem marcar

Contudo, Rony vive um jejum. Recebendo poucos minutos nas últimas partidas, o camisa 10 palmeirense não balança as redes há exatos um mês e dois dias e busca colocar um ponto final nessa seca contra o Atlético-MG, neste fim de semana.

A última vez que Rony anotou um gol com a camisa do Palmeiras foi no dia 21 de agosto deste ano, contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele saiu do banco aos 15 minutos da segunda etapa e fez o segundo tento do Verdão na partida.

Se for levado em consideração apenas o Brasileirão, o jejum de Rony é ainda mais longo e já dura quase dois meses. O último gol do atacante no torneio nacional foi o gol de empate contra o Internacional, no último dia 4 de agosto, na 21ª rodada.

Entretanto, apesar de passar por tal jejum e ser o atual reserva de Flaco López - que vive grande fase -, Rony também vem provando seu valor quando entra em campo com a missão de ajudar o Palmeiras.

Dos 10 gols marcados na atual temporada, o atleta marcou seis deles após sair do banco de reservas, e apenas quatro começando como titular. Rony, inclusive, é o quarto maior artilheiro do Alviverde neste ano de 2024.

Além disso, ele também foi decisivo em partidas importantes recentemente. Um exemplo disso é o Choque-Rei, em que entrou aos 43 minutos do segundo tempo e deu a assistência para Flaco López marcar o gol da vitória de 2 a 1 no último segundo de jogo.