Yuri Alberto revela que quis deixar o Corinthians no meio do ano: "Estava em momento frágil"

O atacante Yuri Alberto revelou na última terça-feira, após a classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana, que quis deixar o Corinthians no meio do ano. O atleta disse que estava em um momento frágil quando recebeu propostas, mas que teve a confiança da diretoria para seguir com seu trabalho no Timão.

"Teve sim (propostas). Teve um momento que eu queria muito (deixar o clube), mas a gente teve uma conversa interna aqui... agradeço o apoio de todos, o presidente, que confia muito no meu trabalho... Estava em um momento frágil também, sabe? De uma cobrança muito alta, então isso tem me preparado bastante. Posso ter me tornado mais cascudo, com mais força, mas tem muitas coisas aí até o final da temporada... O que eu apanhei foi brincadeira (risos)", comentou Yuri na zona mista.

Ao ser questionado sobre o porquê de seguir no Corinthians para a sequência do ano, o camisa 9 destacou que o clube como um todo lhe passou confiança, apesar das críticas externas.