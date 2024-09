Vitor Roque sofre lesão no tornozelo e desfalca Real Betis no Campeonato Espanhol

O atacante Vitor Roque irá desfalcar o Real Betis no próximo jogo do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), diante do Las Palmas, no Gran Canaria Stadium. O brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, não treinou com os companheiros e ficou fora da lista de relacionados para o confronto.

Vitor sente desconforto na região desde a derrota de sua equipe para o Mallorca por 2 a 1, na última segunda, no Estádio Benito Villamarín. Dessa forma, ele irá realizar exames médicos para conhecer a gravidade da contusão.

"Ele levou uma forte pancada no tornozelo no último jogo, ontem já sentiu mais dores e estão examinando que lesão é", declarou o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, em coletiva de imprensa nesta quarta.