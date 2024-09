Time menos vazado do Brasileirão, Palmeiras atinge marca defensiva inédita nesta temporada

Atualmente, o Palmeiras é dono da melhor defesa do Brasileirão, com apenas 19 gols sofridos em 27 rodadas disputadas até o momento. Além disso, a equipe tem o maior número de jogos sem sofrer gols na competição (13), ou seja, praticamente a metade do torneio.

O Verdão vem de vitórias sobre Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0) e Vasco (1 a 0). O clube tem 53 pontos e está na vice-liderança, a três pontos de distância do líder Botafogo. A equipe volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).