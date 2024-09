Santos goleia o Cruzeiro e avança à semifinal do Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos goleou o Cruzeiro por 6 a 3, pela volta das quartas de finais do Brasileiro sub-17, no CT Rei Pelé. Com a vitória na ida, os Meninos da Vila avançaram com o placar agregado (8 a 4).

Agora, na semifinal, o Peixe espera quem passar pelo confronto entre Flamengo e Fluminense. Após empate na ida, as equipes voltam a se enfrentar às 15h (de Brasília) dessa quinta-feira, no CT de Xerém.