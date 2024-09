Peñarol x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Embora não precise de um placar dilatado, o retrospecto do Peñarol atuando em seu estádio dá uma medida da dificuldade que o Rubro-Negro vai enfrentar. O time do técnico Diego Aguirre só saiu de campo derrotado uma única vez nos vinte jogos disputados este ano diante de seus torcedores, em duelo da Copa do Uruguai, quando caiu frente ao Torque por 3 a 1.

Já o Flamengo não tem apresentado bom desempenho fora de casa na Libertadores este ano, com três derrotas e um empate em quatro jogos disputados. Além disso, contra o Peñarol, no Uruguai, o Rubro-Negro buscará uma vitória inédita, uma vez que nas três partidas disputadas, são duas derrotas, em 1982 e 1999, e um empate, em 2019.

A eliminação na Libertadores pode desencadear uma crise no Ninho do Urubu, que já vem se formando em virtude da má fase do time e dos resultados negativos. Além da possibilidade de deixar prematuramente a competição sul-americana, o Flamengo vem em uma sequência ruim no Brasileirão e se afastou dos líderes e da disputa pelo título. O técnico Tite está sob forte pressão e sua permanência no comando da equipe vem sendo questionada por setores do clube e da torcida.