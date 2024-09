Namorada de Léo Pereira, Karoline Lima revela ameaças por má fase do Flamengo

Karoline Lima namora o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, desde o fim de 2023 e já sente o lado negativo da exposição nas redes sociais. Na noite desta terça-feira, a influenciadora revelou algumas ameaças que já recebeu junto com o defensor.

"Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos", disse uma pessoa, que ainda atribuiu o mau desempenho Léo Pereira ao relacionamento com Karoline enviando também uma mensagem com uma série de ofensas.