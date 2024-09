Hulk erra pênalti contra o Fluminense, mas Deyverson faz dois e põe o Atlético-MG na semi da Libertadores

O Atlético-MG começou pressionando e teve chance de abrir o placar aos três minutos. Guilherme Arana chutou e a bola bateu no braço de Arias. O árbitro marcou pênalti, mas Hulk viu Fábio defender a cobrança.

Mesmo após o erro, os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. Tanto que Gustavo Scarpa e Hulk finalizaram com perigo, antes dos 20 minutos. O Fluminense só criou sua primeira chance em seguida. Thiago Silva aproveitou escanteio e cabeceou perto do gol.

O Atlético-MG continuou em busca do gol e quase marcou aos 30 minutos. Battaglia arriscou de fora da área e acertou a trave. Depois, Guilherme Arana fez boa jogada e chutou para o gol, mas Thiago Silva apareceu para salvar o Fluminense.

Os cariocas conseguiram segurar a pressão do Atlético-MG nos primeiros 45 minutos. Assim, o Fluminense manteve a vantagem no confronto no intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético-MG se manteve no ataque e chegou ao gol aos cinco minutos. Deyverson aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.