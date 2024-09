Gómez valoriza bom momento defensivo do Palmeiras e ressalta importância de consistência no Brasileiro

O defensor valorizou a boa sequência defensiva do Palmeiras no Brasileirão e afirmou que o técnico Abel Ferreira tem focado bastante neste ponto durante os treinamentos.

"Para qualquer time, é muito importante não tomar gols. Mas não é trabalho só do goleiro ou só do zagueiro, é de toda a equipe. O professor está trabalhando muito nesse aspecto e temos que seguir assim", disse Gómez em entrevista ao canal oficial do clube.

O capitão palmeirense também destacou a importância de manter a consistência defensiva, colocando-a como um fator fundamental para a conquista do título.

"É super importante ter uma boa defesa nesse Campeonato Brasileiro, em que temos certeza que quem vence é quem for mais consistente. E para ter consistência, tem que ter uma boa defesa, tentar sempre tomar poucos gols. Não tem time no mundo que não toma gols, mas estamos trabalhando para isso, para sempre tentar sair de cada jogo com a baliza a zero", finalizou o paraguaio.

Com Gustavo Gómez à disposição, o Palmeiras terá mais um compromisso pelo Brasileirão para tentar manter a baliza a zero. Neste sábado, o Verdão recebe o Atlético-MG às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada do torneio.