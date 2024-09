Felipão visita o Palmeiras, e Dudu se declara: 'Sempre levarei no coração'

Na imagem publicada por Dudu, além de Felipão e seu auxiliar, também aparecem João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, Adilson Andrade, do operacional do Verdão, e também o supervisor Artur Albuquerque.

Felipão fez história no comando do Palmeiras. Ele é o segundo técnico da história do clube com mais jogos (484), atrás apenas de Oswaldo Brandão, que tem 562. O treinador também é o terceiro com mais vitórias, com 237 triunfos.

Scolari possui três passagens pelo Alviverde: 1997 a 2000, 2010 a 2012 e 2018 a 2019. Ao todo, conquistou seis títulos: uma Libertadores (1999), duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), um Torneio Rio-São Paulo (2000) e um Campeonato Brasileiro (2018).

Na campanha do Brasileirão de 2018, inclusive, Felipão trabalhou junto com Dudu no Verdão. Sob o comando do técnico, o ponta marcou sete gols e distribuiu 12 assistências.

Atualmente, Felipão não está no comando de nenhum clube. O comandante fez seu último trabalho no Atlético-MG, mas acabou demitido após uma sequência de maus resultados em março deste ano.