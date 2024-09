Ex-Real Madrid e Manchester United, Raphael Varane anuncia aposentadoria do futebol, aos 31 anos

Revelado pelo Lens, da França, Varane foi contratado pelo Real Madrid em julho de 2011. Na Espanha, viveu os melhores anos de sua carreira. Ao todo, defendeu a equipe em 360 jogos e conquistou três vezes o Campeonato Espanhol (2011/12, 2016/17 e 2019/20), quatro títulos de Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e ainda quatro taças do Mundial de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018).

Em agosto de 2021, o francês acertou sua ida ao Manchester United. Ficou três temporadas na equipe e, apesar de sofrer com algumas lesões, ainda conquistou a Copa da Liga (2022/2023) e uma Copa da Inglaterra (2023/2024), em 95 partidas.

"Eu amei lutar por mim mesmo, meus clubes, meu país, meus companheiros de equipe e os torcedores de cada time em que joguei. De Lens, Madrid e Manchester, e jogar pela nossa seleção nacional. Defendi cada emblema com tudo o que tenho e amei cada minuto da jornada. O jogo no mais alto nível é uma experiência emocionante. Ele testa todos os níveis do seu corpo e da sua mente. As emoções que vivenciamos, você não encontra em nenhum outro lugar. Como atletas, nunca estamos satisfeitos, nunca aceitamos o sucesso. É a nossa natureza e o que nos alimenta. Não me arrependo, não mudaria nada. Ganhei mais do que poderia sonhar, mas além dos elogios e troféus, tenho orgulho por ter mantido meus princípios de ser sincero e tentar deixar todos os lugares melhores do que os encontrei, não importa o que aconteça. Espero ter deixado todos vocês orgulhosos", continuou o zagueiro.

Pela seleção da França, Raphael Varane disputou três edições de Copa do Mundo (Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022) levando o título em 2018, na Rússia. Também conquistou a Liga das Nações, em 2021. Ao todo, foram 93 jogos pela equipe nacional. No último mês de julho, Varane foi anunciado pelo Como, mas acabou disputando apenas uma partida pela equipe comandada por Césc Fàbregas antes de anunciar sua aposentadoria.

"E assim, uma nova vida começa fora do campo. Vou permanecer no Como, só que sem usar minhas chuteiras e caneleiras. Algo que estou ansioso para compartilhar mais em breve. Por enquanto, aos torcedores de todos os clubes em que joguei, aos meus companheiros de equipe e treinadores, do fundo do meu coração, obrigado por tornar esta jornada mais especial do que meus sonhos mais loucos poderiam prever. Obrigado, futebol. Com amor, Rapha", concluiu.