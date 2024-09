Decisão do Brasileirão sub-20 entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque terá entrada gratuita

A princípio, o clube informou que o setor liberado para a torcida palestrina será a Central Leste, com a abertura gradual de outras seções mediante demanda. O Gol Norte estará bloqueado, uma vez que há palco montado para show.

O primeiro jogo da decisão entre Palmeiras e Cruzeiro terminou empatado em 2 a 2, no Estádio Independência. José (contra) e Gilberto anotaram os tentos do Verdão, que ainda contou com o goleiro Deivid defendendo dois pênaltis.

O Palmeiras tem dois títulos de Brasileiro sub-20 e busca sua terceira taça, enquanto a Raposa tenta conquistar seu quinto título na competição da categoria.