Criciúma ganha do Grêmio e abre quatro pontos de vantagem para o Corinthians no Brasileirão

Nesta quarta-feira, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Arthur Caíke e Ronald Lopes cravaram para os visitantes, enquanto Villasantí deixou o tento dos gaúchos.

Agora, com a derrota, o Grêmio caiu para a 14ª colocação e permaneceu com 31 unidades. O Criciúma, por sua vez, com o triunfo, chegou aos 32 pontos e subiu para a 13ª posição. Desse modo, a equipe abriu quatro pontos de vantagem para o Corinthians, que abre o Z4 com 28 unidades - ambas as equipes estão com o mesmo número de jogos.