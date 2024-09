Coronado diz estar bem fisicamente e comemora sequência no Corinthians

O meia Igor Coronado falou sobre seu bom momento com a camisa do Corinthians após a classificação da equipe contra o Fortaleza, na Copa Sul-Americana. O camisa 77 disse que está bem fisicamente e destacou o fato de estar jogando na sua posição preferida, como armador.

"Agora mostrei mais do meu futebol, o Corinthians como elenco está jogando mais, melhorei meus números, joguei mais na minha posição. Me preparei bastante para estar aqui. Foi falado muito da minha condição física, só que sempre fui um dos jogadores que mais corri enquanto estive em campo, com quilometragem alta, intensidade alta. Isso era questionado porque o futebol não fluía tanto, e entendo isso. Agora, com os números melhores, falam que eu melhorei fisicamente", disse Coronado em zona mista.

O atleta reconheceu que não teve um início de trajetória fácil no Corinthians, seja por lesões ou por falta de sequência. Agora, o jogador de 32 anos espera seguir com o bom rendimento para ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento no Brasileiro e disputar os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.