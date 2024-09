Com retorno de Nikão, Athletico-PR divulga relacionados para jogo decisivo com o Racing

A nova comissão técnica do Athletico-PR, liderada por Lucho Gonzáles, definiu nesta quarta-feira os 27 jogadores relacionados para a partida diante do Racing, da Argentina, válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires.

A grande novidade na lista é a volta do atacante Nikão. Ele havia sido afastado do grupo pelo treinador Varini, que acabou sendo demitido na última segunda-feira após resultados ruins. Contratado para assumir o comando técnico, Lucho Gonzáles optou pelo retorno do ídolo do Furacão.

Desfalques na partida contra o Criciúma, no último domingo, Gamarra, Pablo, Zapelli e Canobbio estão de volta aos relacionados. Enquanto os três primeiros estavam com problemas físicos, o último estava suspenso.