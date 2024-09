Chapecoense x Amazonas: veja informações e onde assistir ao jogo da Série B

Uma nova vitória diante da torcida vai fazer a equipe do Sul se afastar ainda mais da degola. O Brusque, primeiro clube clube dentro da zona de rebaixamento, tem dois pontos a menos que a Chapecoense.

Do outro lado, o Amazonas está no meio da classificação. Com 39 pontos, o time aparece na 11ª colocação da tabela.

Os Manauaras ainda sonham com o acesso e um triunfo pode deixar a equipe perto do G-4. O Mirassol, primeiro clube dentro do G4, tem sete pontos a mais que o Amazonas.

No duelo do primeiro turno, no Estádio Carlos Zamith, a Chapecoense se deu melhor e venceu por 1 a 0. Bruno Leonardo marcou o gol que definiu o resultado.