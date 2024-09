Arsenal goleia Bolton Wanderers e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal recebeu o Bolton Wanderers no Emirates Stadium, goleou por 5 a 1 e se classificou para as oitavas de final da competição. Rice, Nwaneri (2), Sterling e Havertz balançaram as redes para os mandantes, enquanto Aaron Collins descontou para a equipe visitante.

Com o resultado, o Arsenal avançou às oitavas de final e aguarda sorteio para descobrir quem será o seu próximo adversário. Do outro lado, o Bolton Wanderers se despediu do torneio.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 11h (de Brasília), quando recebe o Leicester, no Emirates Stadium, pela sexta rodada da Premier League. No mesmo dia, às 8h30, o Bolton Wanderers visita o Crawley Town, no Broadfield Stadium, pela sétima rodada da League One.