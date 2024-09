Apresentado, técnico do Santos feminino cita busca por "equipe competitiva"

Nesta quarta-feira, o técnico Caio Couto foi apresentado pelo Santos, em coletiva de imprensa, juntamente com a coordenadora do futebol feminino do time, Thais Picarte. O comandante chega para ajudar no processo de reconstrução, após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Caio, inclusive, foi o primeiro treinador das Sereias da Vila depois da reativação da modalidade, em 2015, e conduziu o time para o título do Brasileiro 2017. Ele abordou as diferenças do clube no início dos trabalhos.

"São momentos distintos. Naquela oportunidade, era um recomeço, um sair do zero, uma reconstrução em cima de um modelo de jogo do Santos, tem que sempre respeitar a cultura do clube, aquilo que o torcedor gosta, uma equipe com capacidade técnica, que agrida seus adversários, esse é o Santos, o que foi o que a gente procurou fazer naquela oportunidade", começou.