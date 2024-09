Análise: classificação contra o Fortaleza coroa o melhor momento do Corinthians no ano

Por Iúri Medeiros

O Corinthians vive seu melhor momento no ano de 2024. Mesmo com a situação no Campeonato Brasileiro ainda estar longe de ser tranquila, o time de Ramón Díaz vem mostrando sinais de qualidade individual e coletiva. A classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana coroou o bom futebol apresentado pelo Timão.

O alvinegro iniciou o duelo como vem atuando, no 4-3-1-2 (ou 4-4-2 losango). Com o sistema defensivo modificado e a trinca de volantes formada por José Martínez, Breno Bidon e André Carrillo, coube a Igor Coronado jogar como "10". Yuri Alberto e Romero foram novamente a dupla de ataque.