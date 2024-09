Alisson corre no gramado e avança em recuperação de cirurgia no São Paulo

Alisson sofreu a grave lesão em julho deste ano. O volante fraturou o tornozelo direito durante o segundo tempo do triunfo sobre o Grêmio, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, vem trabalhando com o departamento médico do São Paulo.

Apesar de ter trazido uma atualização sobre o processo de recuperação de Alisson, o São Paulo, como de praxe, não divulgou um prazo de retorno oficial aos gramados para o jogador.

Alisson vinha sendo um dos mais regulares do Tricolor neste ano e era titular indiscutível do técnico Luis Zubeldía. Na atual temporada, ele disputou 36 partidas, com três gols marcados e duas assistências distribuídas.

Também sem Pablo Maia, lesionado, o São Paulo precisou ir ao mercado da bola em busca de volantes. Foi assim que a diretoria trouxe Marcos Antônio e Santiago Longo, além da comissão técnica ter optado por manter Liziero, que retornou de empréstimo.