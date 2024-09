Vasco contrata três destaques das categorias de base do América-RN

Já o meia Luan é um dos destaques da equipe sub-16 do América-RN. Inclusive, marcou um dos gols da vitória sobre a Escolinha do Golia, por 2 a 0, pela Copa Agreste, no último sábado.

A equipe sub-20 do Vasco disputa o Campeonato Carioca sub-20 e, no próximo sábado (28/09), às 10 horas (de Brasília), recebe o Fluminense, pela partida de volta da semifinal da competição, em São Januário. No primeiro jogo, em Xerém, no último sábado, o clássico terminou empatado em 1 a 1.