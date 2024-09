Torcedores do Corinthians projetam clássico contra o São Paulo: "Domingo é guerra!"

Vários torcedores do Corinthians projetaram o clássico contra o São Paulo após a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Fortaleza, nesta terça-feira. O Timão encara o rival na tarde do próximo domingo, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim que o árbitro Piero Maza apitou o fim da vitória do Timão sobre o Fortaleza na Neo Química Arena, um grupo de torcedores organizados do Corinthians passou a entoar cânticos fazendo alusão ao Majestoso. "É guerra... É guerra... É guerra... Domingo é guerra!", foi entoado nas arquibancadas.

Nos minutos finais do duelo contra o Leão do Pici, torcedores já haviam cantado músicas provocativas ao São Paulo, em clima de Majestoso.