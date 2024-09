São Paulo x Botafogo: veja onde assistir ao jogo pelas quartas de final da Libertadores

Como chegam as equipes para o confronto?

Como o jogo de ida acabou em um empate de 0 a 0, quem vencer na capital paulista avança à semifinal da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para as penalidades máximas.

O São Paulo, mandante do duelo, vem de derrota para o Internacional, por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista, que poupou grande parte dos titulares, foi derrotada no Morumbis pelo Colorado. Para o duelo diante do Botafogo, o técnico Luis Zubeldía irá com força máxima.

O Tricolor Paulista vive um momento de más atuações e venceu apenas um dos últimos cincos jogos que disputou. Além disso, o São Paulo perdeu seus dois últimos jogos no Morumbis (Atlético-MG/Copa do Brasil e Internacional/Brasileirão). Porém, o time deposita todas as suas forças na Libertadores e conta com o massivo apoio de seus torcedores para contornar a fase de desconfianças e carimbar uma vaga na semifinal.