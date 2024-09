São Paulo x Botafogo: confira informações e prováveis escalações da partida decisiva pela Libertadores

O São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe vem de uma derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Morumbis. Na ocasião, porém, o técnico Luis Zubeldía optou por poupar seus principais titulares já de olho no jogo contra o Botafogo, e mandou a campo um time misto.

A tendência, então, é que o Tricolor venha com "força máxima" diante do Alvinegro carioca, uma vez que não terá nenhum jogador suspenso. Os desfalques seguem sendo os atletas lesionados, como Alisson, Pablo Maia e Patryck.

Em contrapartida, Liziero retornou de lesão no jogo contra o Internacional e deve ficar disponível no banco de reservas. Por outro lado, o atacante Ferreira, que treinou no gramado na última semana como parte do cronograma de recuperação, aparece como dúvida.