São Paulo encerra preparação para decisão contra o Botafogo na Libertadores; veja provável escalação

O argentino, contudo, não terá Patryck, Alisson e Pablo Maia, que continuam entregues ao departamento médico. A boa notícia fica por conta de Liziero, que voltou de lesão na partida do último domingo contra o Internacional.

A grande dúvida do São Paulo para o embate é Ferreira. O atacante foi ao gramado e tem treinado com bola como parte do processo de recuperação de uma lesão na coxa, mas ainda é difícil saber se ele terá condições de ficar ao menos no banco de reservas.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

O duelo de ida entre Botafogo e São Paulo, realizado no Nilton Santos, terminou em um empate sem gols entre as equipes. Desse modo, o Tricolor precisará vencer o Glorioso para ir às semifinais. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.