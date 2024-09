Santos tem apenas a sexta melhor campanha como mandante na Série B

O Santos empatou com o Novorizontino, nesta segunda-feira, em 1 a 1, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte. Vice-líder da competição, o Peixe tem apenas a sexta melhor campanha jogando dentro da casa, com 66,67% de aproveitamento.

Em 14 partidas dentro de casa, o Santos tem oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Marcou 26 gols e sofreu apenas nove. A equipe somou 28 pontos, em 42 possíveis. Novorizontino, Mirassol, Ceará, América-MG e Vila Nova têm campanhas melhores como mandantes.

Inclusive, o Vila Nova está invicto jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O clube goiano tem 11 vitórias e três empates, 36 pontos conquistados e 85,71% de aproveitamento.