Real Madrid sofre no fim, mas vence Alavés e encosta no líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid sofreu no fim, mas venceu o Alavés por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, nesta terça-feira. Enquanto Lucas Vázquez, Mbappé e Rodrygo fizeram para os mandantes, Carlos Benavídez e Kike García descontaram para os visitantes.

Com o triunfo, o time comandado por Ancelotti alcançou os 17 pontos e segue na segunda colocação da tabela, atrás do Barcelona, que tem apenas um ponto a mais. O time sediado em Vitoria-Gasteiz, por sua vez, segue com sete pontos, aparecendo momentaneamente na oitava posição.

Agora, o Real Madrid volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando fará clássico com o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já o Alavés enfrenta o Getafe pela mesma competição, mas no sábado, às 9h.