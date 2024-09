Pito sente o músculo posterior da coxa e desfalca o Brasil contra a Costa Rica na Copa do Mundo de futsal

A CBF informou que ainda não é possível diagnosticar a gravidade do problema de Pito e, por isso, o atleta irá fazer um exame de imagem. O jogador está sendo observado pela equipe do departamento médico da Seleção Brasileira.

Pito recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Futsal Planet, após a grande temporada de 2023 que fez pelo Barcelona. O brasileiro foi campeão da Liga Espanhola com o clube catalão, sendo eleito o MVP, principal jogador e melhor pivô da competição.

A Seleção Brasileira de futsal encara a Costa Rica nesta terça-feira, às 9h30 (de Brasília), no Uzbequistão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Veja a nota oficial divulgada pela CBF nesta terça-feira:

"No início do treinamento na tarde desta segunda-feira (23), no Complexo Esportivo de Buckhara, no Uzbequistão, o jogador Pito realizou um movimento e sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. De imediato saiu do treino e está sendo acompanhado pelo departamento médico da Seleção.

Ainda não é possível falar sobre diagnóstico pois o atleta irá realizar um exame de imagem para saber o que de fato ocorreu. Em razão disso, o atleta será poupado da partida desta terça-feira (24) contra a Costa Rica no início do mata-mata da Copa do Mundo"