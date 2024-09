Para jogo no Morumbis, torcedores do Botafogo deverão retirar ingressos em hotel

O Botafogo entrará em campo para um jogo decisivo da Libertadores contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbis. Confiante, o Glorioso conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória fora de casa.

Através das redes sociais, o Botafogo informou como será a retirada dos ingressos para quem garantiu um lugar no duelo na capital paulista. Os torcedores deverão buscar as entradas em um hotel nas imediações do Morumbis.