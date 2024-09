Palmeiras vence o Taubaté e segue na liderança do Paulistão feminino

A equipe feminina do Palmeiras venceu o Taubaté, por 1 a 0, nesta terça-feira, em duelo da décima rodada do Campeonato Paulista da categoria. Brena Carolina fez o único gol o jogo que aconteceu no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP).

Com este resultado, as Palestrinas seguem na liderança do Estadual, com 22 pontos conquistados. O Corinthians vem logo atrás, com 19, mas um jogo a menos. Enquanto o Taubaté segue na sétima posição, com 12.

As Palestrinas retornam a campo neste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo da 11ª rodada do Estadual. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). O Taubaté, por sua vez, encara a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara, nos mesmos dia e horário.