Melhor defesa, São Paulo ainda não sofreu gol no Morumbis nesta Libertadores

Desse modo, com apenas três gols cedidos, o São Paulo é a melhor defesa desta edição de Libertadores. A segunda melhor defesa é o River Plate, que teve suas redes balançadas em cinco oportunidades.

O São Paulo, após empatar em 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase. Em caso de outro empate, a decisão vai para as penalidades máximas.

Quem avançar de São Paulo x Botafogo enfrenta o vencedor do duelo Peñarol x Flamengo. Do outro lado do chaveamento, Atlético-MG x Fluminense e River Plate x Colo-Colo disputam uma vaga na grande decisão.