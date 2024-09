Jornal aponta Keylor Navas e Wojciech Szcesny na mira do Barcelona, depois da lesão de Ter Stegen

Outro nome estudado pelo Barcelona, Wojciech Szcesny anunciou sua aposentadoria no dia 27 de agosto, aos 34 anos, depois de encerrar seu vínculo com a Juventus. Mas, segundo o jornal espanhol, o interesse do Barcelona pode fazer com que o polonês volte aos gramados. O goleiro tem uma boa relação com o compatriota Robert Lewandowski e agrada o técnico Hansi Flick.

Na última temporada, Szcesny foi titular pela Juventus e ainda disputou a Eurocopa com a seleção da Polônia. Ao todo, foram 252 jogos com a equipe de Turim, entre 2017 e 2024. O goleiro ainda tem passagens por Roma e Arsenal.

No último domingo, Ter Stegen sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, na vitória contra o Villarreal, por 5 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O alemão vai precisar passar por cirurgia e deve perder toda temporada, apesar do Barcelona não divulgar um prazo para a recuperação.

Assim, Iñaki Peña (25 anos) e Ander Astralaga (20 anos) são os únicos goleiros disponíveis para os próximos jogos do Barcelona, que volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Getafe, pela sétima rodada do Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A equipe catalã lidera a competição com 18 pontos e 100% de aproveitamento.