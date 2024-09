Fluminense tem dia decisivo para contar com Thiago Silva

A comissão técnica do Fluminense está na expectativa sobre a situação do zagueiro Thiago Silva. Nesta terça-feira, o jogador terá um dia decisivo em relação a uma possível liberação para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Thiago Silva sofreu uma contusão no calcanhar no confronto da semana passada contra o próprio Galo, em que o Tricolor carioca venceu por 1 a 0 no Maracanã. Por isso, foi poupado do jogo do final de semana contra o Botafogo, pelo Brasileirão.