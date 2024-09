Flamengo nega conversas com técnico Luís Castro para 2025

Atual técnico do Flamengo, Tite está sob pressão no clube. O time enfrenta uma situação difícil na Libertadores - perdeu em casa para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final. No Brasileirão, amarga 11 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo e ocupa o quarto lugar.

"Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo", emendou o Rubro-Negro.