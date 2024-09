Cristiane tem feitos reconhecidos entra para o Livro dos Recordes em quatro categorias

Durante a Copa do Mundo feminina de 2019, disputada na França, Cristiane se tornou a jogadora mais velha da história a anotar um hat-trick na competição, aos 34 anos de idade. No dia 9 de junho, a atacante anotou todos os três gols do Brasil na vitória sobre a Jamaica, pela primeira rodada da fase de grupos.

Por fim, em 2009, enquanto ainda defendia o Santos, Cris foi artilheira da Copa Libertadores feminina na campanha do título do Peixe. A atacante marcou 15 gols, em apenas seis jogos, portanto a jogadora com mais tentos em uma única edição do torneio.