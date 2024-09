Com um a menos, Guarani é superado pelo Operário e segue na lanterna da Série B

Nesta terça-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani visitou o Operário e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Gabriel Boschilia.

Com o resultado, o Bugre, que chegou em sua terceira derrota seguida como visitante, seguiu na lanterna da competição, com os mesmos 24 pontos. O Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento, apresenta 30 conquistados. Do outro lado, o Operário chegou a 39 somados, agora em décimo.

O Guarani retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Avaí, pela 29ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Já o Operário encara o Santos. O jogo, também válido pela 29ª rodada, acontece às 18h, na Vila Viva Sorte.