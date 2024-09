Capitão pela primeira vez na Inglaterra, Vinicius Souza se consolida como um dos principais do Sheffield

Um dos principais jogadores do atual elenco do Sheffield United, o meio-campista brasileiro Vinicius Souza foi capitão pela primeira vez na Inglaterra, no último final de semana. Ele liderou a equipe em mais uma vitória na Championship (Segunda Divisão inglesa) sobre o Derby County, pelo placar de 1 a 0, com gol anotado pelo holandês Gustavo Hamer.

"Receber a oportunidade de ser capitão e representar o Sheffield foi algo que me deixou extremamente honrado. Isso é sinal de que o meu trabalho está sendo valorizado. Não somente pelo o que venho fazendo dentro de campo, mas fora dele também", disse o jogador de 25 anos.

"Apesar de ser um atleta jovem, sei da minha responsabilidade aqui no clube e me dedico todos os dias pra poder retribuir a confiança que a diretoria, comissão técnica e jogadores sempre me deram, desde os meus primeiros dias na Inglaterra. O nosso grupo é muito bom, o ambiente é bem positivo e todo mundo está focado para irmos em busca do nosso principal objetivo do ano", acrescentou.