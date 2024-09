Botafogo-SP empata com CRB, emenda terceiro jogo sem vitória e segue próximo do Z4 da Série B

Nesta terça-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu o CRB no Estádio Santa Cruz e empatou sem gols.

Com o resultado, o time paulista emendou o terceiro jogo sem vencer (duas derrotas e um empate). Assim, ficou estacionado em 15º, agora com 31 pontos, somente dois a mais em relação ao Brusque, time que abre a zona de rebaixamento. Já o CRB emendou o 12º jogo sem triunfar na competição, sendo quatro empates e oito derrotas. Deste modo, se encontra na 19ª colocação, agora com 27 somados.

O Botafogo-SP retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Vila Nova, pela 29ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o CRB encara o América-MG no domingo. Desta vez às 16h, na Arena Independência.