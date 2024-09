Atlético-MG x Fluminense: onde assistir e mais informações do jogo válido pela Copa Libertadores

No confronto de ida o Fluminense ganhou por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate para se classificar. Se vencer por dois ou mais gols de vantagem o Galo quem avançar. Mas se devolver o triunfo por um gol de diferença, o time mineiro, campeão em 2023, forçará a disputa de pênaltis.

Mano Menezes, treinador do Fluminense, acredita que o poder de concentração é a vantagem que sua equipe pode ter para se classificar. Ele quer ver seus homens não se descuidando do adversário um único minuto.

"Nós vamos precisar manter o nível de concentração no estado mais alto porque mais uma vez vamos enfrentar um grande adversário, onde qualquer descuido nosso pode representar um mau resultado", disse Mano.

Pelo lado do Galo, o técnico Gabriel Milito pede uma postura ofensiva. A discussão da semana é se ele manteria o esquema com três zagueiros ou seria mais ousado, mas o argentino minimizou o assunto.

"Mais importante do que a escalação é a postura que teremos e a forma como o coletivo vai se apresentar. Temos que fazer um grande jogo coletivo e também de forma individual. Será uma partida muito complicada", falou Milito.

As duas equipes só divulgarão a escalação minutos antes do confronto, mas manterão a base do jogo de ida.