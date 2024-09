Após empate com Novorizontino, elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé

Os jogadores que iniciaram a partida desta segunda fizeram um trabalho regenerativo na academia do CT. Enquanto o restante realizou um treinamento no gramado.

Com o resultado do último jogo, o Santos perdeu a chance de assumir a liderança e permaneceu na segunda colocação, com 50 pontos conquistados, um a menos do que o Novorizontino, que se manteve na liderança.

O próximo duelo do Peixe será com o Operário-PR, pela 29ª rodada da Segunda Divisão. A partida será realizada no próximo sábado, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira a programação do Santos nesta semana: