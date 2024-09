Al-Ittihad vence o Al-Ain e vai às oitavas de final da Copa do Rei Saudita

Além do Al-Ittihad, as equipes já classificadas para as oitavas de final da Copa do Rei Saudita são: Al Arabi, Al Quadisiya, Al Wenda, Al Feiha, Al-Nassr, Al Taee, Al Jandal, Al-Ettifaq, Al-Hilal, Al Jabalain e Al-Shabeb.

O Al-Ittihad volta a campo ainda nesta semana, na sexta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrentará o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita. O Al-Ain, por sua vez, enfrenta o Al Bukayriyah no próximo domingo, às 12h40, pela Segunda Divisão da Arábia Saudita.

Veja outros resultados da Copa do Rei Saudita desta terça-feira