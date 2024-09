Otero pede evolução na reta final da Série B e se cobra por mais gols pelo Santos

"Santos é gigantesco, a camisa pesa de jogar aqui. Mas, não para gente. Somos privilegiados de jogar aqui. Nos cobramos por estar na segunda colocação, mas os times se preparam para jogar contra nós. Temos que fazer as coisas, treinar bastante para conseguir nosso objetivo, que é o primeiro lugar", acrescentou.

Classificação e jogos Série B

Em termos individuais, o jogador se cobra por mais gols com a camisa do Santos. Com o tento diante do Novorizontino, ele chegou a cinco bolas na rede em 41 jogos disputados pelo clube.

Otero considera o número baixo e visa aumentá-lo até o término da Série B. Para isso, quer usufruir mais do seu ponto forte: os chutes a média e longa distância.

"Sou um cara ofensivo. Me cobro bastante para entrar na área, fazer gols. A bola não estava entrando. São números muito baixos. Não estou fazendo os gols, às vezes o Guilherme faz, outras o Giuliano. O importante é a vitória do time. Estou trabalhando bastante para conseguir fazer bastante gol nessa reta final", afirmou.

"Me cobro bastante, é o meu ponto forte [o chute de longe]. Eles me estudam, sempre que pego a bola no meio, eles dobram. Hoje recebi muita bola de costas e não deu para chutar, mas venho me cobrando", finalizou.

Com o resultado, o Peixe, na segunda posição, soma mais um ponto e atinge 50, um abaixo do Novorizontino, que se mantém na ponta da competição, com 51. O técnico Fábio Carille crê que, com 64 pontos, o time assegura o acesso à elite do futebol nacional. Ou seja, precisa somar 14 dos próximos 30 pontos em disputa.