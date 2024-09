Rodolfo valoriza empate diante do Santos: "Fizemos um ponto contra uma grande equipe"

Nesta segunda-feira, em confronto direto, válido pela 28ª rodada da Série B, o Novorizontino empatou por 1 a 1 com o Santos, na Vila Viva Sorte. Com isso, o Tigre se manteve na liderança da tabela, agora com 51 pontos, um a mais em relação ao Peixe.

O atacante Rodolfo, artilheiro da equipe na competição, com cinco gols ao lado do companheiro Lucca, valorizou o ponto conquistado fora de casa.

"A gente veio com o intuito de marcar pressão. Nós marcamos pressão o tempo todo e saímos na frente no placar, mas infelizmente sofremos o empate. Soubemos sofrer no momento que tinha que sofrer, ainda tentamos ampliar o placar. Não conseguimos os três pontos, mas o importante na Série B é somar. Fizemos um ponto contra uma grande equipe que está brigando diretamente conosco na tabela, e isso nos mantém na liderança", afirmou.