Real Betis perde dentro de casa, e Mallorca encosta no G4 do Campeonato Espanhol

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, O Real Betis recebeu o Mallorca no Estádio Benito Villamarín, perdeu por 2 a 1 e viu seu adversário colar no G4 da competição. Lo Celso foi quem balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Daniel Vázquez e Valery Fernández marcaram para os visitantes.

Com a derrota, a Real Betis permaneceu com oito pontos, na 11ª colocação. Já o Mallorca alcançou os 11 pontos com o triunfo, na quinta posição, apenas um atrás do Atlético de Madrid, última equipe da zona de classificação à Liga dos Campeões.

O Real Betis volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 14h (de Brasília), quando visita o Las Palmas, no Estádio Insular. Na sexta-feira, às 16h, o Mallorca visita o Real Valladolid, no Estádio José Zorrilla. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada.