Rafael Paiva projeta sequência de Coutinho no Vasco: "Pensa diferente da maioria"

Grande contratação do Vasco na última janela de transferências, Philippe Coutinho ainda não engrenou com a camisa do Cruzmaltino, muito por conta de suas condições físicas. Em entrevista coletiva neste domingo, após a derrota para o Palmeiras, o técnico Rafael Paiva projetou uma sequência de jogos do meia.

"Coutinho hoje entrou numa minutagem um pouco mais alta. Na minha opinião fez um grande jogo, é um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores. Tem uma capacidade técnica e interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. No primeiro lugar, o plano do Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo. Independentemente se vai começar ou não, Coutinho tem que estar no jogo. Tem que estar e ganhar minutagem. A gente não pode perder o Coutinho na relação de 23 jogadores", disse.

Desde que retornou ao Vasco, Coutinho participou de seis jogos. Após os quatro primeiros, ele sofreu uma lesão na coxa e desfalcou o clube carioca por um mês e meio. Seu retorno ocorreu na partida diante do Flamengo, no dia 15 de setembro, quando entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate nos minutos finais.